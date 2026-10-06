На вокзале Самары открылась выставка  «Самарская область — 175 лет в истории России»

В зале ожидания железнодорожного вокзала открылась выставочная экспозиция «Самарская область — 175 лет в истории России», посвящённая 175-летию Самарской губернии.

Выставка рассказывает об исторических истоках региона и его развитии. Жители и гости города смогут познакомиться с архивными документами, фотографиями и историями людей, связанных с Самарской областью и Россией.

Загляните на выставку, чтобы узнать больше о прошлом и настоящем Самарского края!

Экспозиция будет доступна жителям и гостям города до декабря 2026 года, сообщает пресс-служба КбшЖД.