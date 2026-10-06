Механизатор из Самарской области занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Механизатор из Самарской области Дмитрий Краснов занял второе место на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Торжественная церемония закрытия конкурса, который проводится в рамках национального проекта «Кадры», состоялась в городе Кирсанове Тамбовской области.

По итогам соревнований, включавших проверку теоретических знаний и демонстрацию владения современной сельхозтехникой, тройку лидеров составили:

- Евгений Туманов (Калужская область) - 1 место,

- Дмитрий Краснов (Самарская область) - 2 место,

- Дмитрий Леонов (Тамбовская область) - 3 место.

Дмитрий Краснов - мастер производственного обучения. После окончания Самарской государственной сельскохозяйственной академии работал в ООО «Племенной завод «Дружба», а с 2020 года стал обучать будущих механизаторов в ГБПОУ «Губернский техникум м.р. Кошкинский», где работает и по настоящее время. На региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Механизатор», который состоялся в Самарской области в июне этого года, он занял первое место.

«Мы гордимся тем, что наш земляк Дмитрий Краснов вошел в число призеров на столь престижном конкурсе. Результаты конкурса наглядно показывают: профессия механизатора сегодня - высокотехнологичная, уважаемая и перспективная. Такие победы играют ключевую роль в популяризации рабочих профессий, привлекают внимание молодежи и доказывают, что в агропромышленной сфере можно строить успешную карьеру», - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Фото: Минтруд РФ