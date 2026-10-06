В Самаре более 100 ветеранов СВО и их близких приняли участие в ярмарке вакансий 

В Самаре более 100 ветеранов СВО и членов их семей приняли участие в специализированной осенней ярмарке вакансий. Они познакомились с вакансиями 20 работодателей — промышленных и транспортных предприятий, учреждений образования и других организаций Самары.



Наиболее востребованными среди ветеранов СВО и членов их семей стали предложения крупных промышленных предприятий. Например, АО «Завод Продмаш», выпускающий сложные сварные металлоконструкции, дорожные барьерные ограждения и другую продукцию, в настоящее время разворачивает производство металлических стоек для опор контактной сети. В связи с этим предприятие усиливает производственную команду и ведет набор сварщиков.



Также интерес у соискателей вызвали вакансии на предприятиях транспортного машиностроения и в логистических компаниях, где востребованы специалисты рабочих профессий, операторы спецтехники и сотрудники складской службы. Ряд образовательных учреждений также представил позиции для административного и вспомогательного персонала.



«Для тех работодателей, которые трудоустроят участников СВО, предусмотрены меры государственной поддержки. Например, при приеме нового сотрудника предприятие получает компенсацию в размере трех МРОТ. Если на работу берут участника СВО с ограниченными возможностями здоровья, то предусмотрена компенсация затрат на оборудование его рабочего места в размере до 200 тысяч рублей. Оформить все выплаты и узнать о них более подробную информацию работодатель может в центре занятости», – пояснила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения г.о. Самара и мкр. Волжского Светлана Сафина.



Кроме финансовой поддержки, для работодателей доступны консультационные услуги по адаптации персонала, а для соискателей — индивидуальное карьерное сопровождение, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

Фото: пресс-служба администрации Самары