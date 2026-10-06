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День инноватора: технопарк «Жигулевская долина» объединит институты поддержки и технологических предпринимателей

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22 октября 2026 года в технопарке «Жигулевская долина» состоится традиционный День инноватора.

22 октября 2026 года в технопарке «Жигулевская долина» состоится традиционный День инноватора. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк «Жигулевская долина».

В программе — актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки инновационных и технологических проектов. Свои инструменты представят Фонд содействия инновациям, АНО «Агентство по технологическому развитию», Фонд поддержки технологического предпринимательства, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд «Сколково». Особый акцент в этом году планируется сделать на грантовой поддержке инновационных бизнес-проектов.

На площадке Дня инноватора также пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации профильных специалистов технопарка и представителей региональных и федеральных институтов поддержки.

«Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы технологические предприниматели региона могли напрямую получать информацию о существующих инструментах поддержки и использовать их для развития своих проектов. День инноватора — это возможность в одном месте обсудить с институтами развития конкретные шаги по реализации инновационных идей», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области - министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Развитие технологического и инновационного бизнеса остается одним из приоритетных направлений развития Самарской области. Ядром этой системы является технопарк «Жигулевская долина», где выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» выступает региональным оператором Фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию». На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области позволяет доращивать проекты резидентов до требований крупных промышленных партнеров.

В 2025 году «Жигулевская долина» вновь вошла в топ-3 технопарков страны, заняв 2-е место XI Национального рейтинга технопарков России.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация и подробная программа доступны по ссылке: dolinatlt.timepad.ru/event/42

 

Фото:  технопарк «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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