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Самарская область вошла в число активных участников «Чтецких программ» по итогам сентября

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Подведены итоги реализации проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» в сентябре. Литературные клубы Самарской области показали высокую активность.

Подведены итоги реализации проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» в сентябре. Литературные клубы Самарской области показали высокую активность наравне с клубами Курской и Кировской областей, а также трех республик — Марий Эл, Чувашии и Татарстана. Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Проект «Чтецкие программы» реализуется Российским обществом «Знание» по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина. С сентября 2026 года он работает в обновленном формате: акцент сделан на технике живого чтения и ораторском мастерстве. Отметим, что за первый учебный год встречи охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов, а на платформе было проведено около 30 тысяч занятий.

Напомним, в проекте действует обновленная система поощрений, анонсированная Обществом «Знание» в августе: по итогам месяца определяются 150 самых активных клубов. Те, кто занял с 1 по 25 место, получают возможность встретиться с известными артистами, писателями или театральными деятелями. Для клубов, расположившихся с 26 по 55 место, предусмотрен набор подарочной продукции, включающий книги — они помогут обновить библиотечный фонд организаций и станут основой для увлекательных занятий. Кураторы, занявшие с 56 по 70 место, смогут пройти программу повышения квалификации на базе МПГУ. Клубы с 71 по 110 место получают доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе Знание.Академия. Остальные – до 150 места – получат наборы брендированных плакатов. Все активные клубы, зафиксированные в рейтинге, получат сертификаты куратора литературного клуба проекта.

Помимо рейтинга, Общество «Знание» обновило «Литературную карту» — удобный навигатор, привязанный к календарю: юбилеи писателей, государственные праздники и памятные даты помогают выбирать произведения для обсуждения с учетом возраста учащихся. Более подробно прочитать о ней можно на ресурсах проекта.

Также в сентябре у «Чтецких программ» появился новый партнер — сервис электронных книг Литрес, который присоединяется к системе поощрений ежемесячного рейтинга проекта. Каждый месяц 20 кураторов из числа участников рейтинга смогут получить промокод на 3 месяца бесплатной подписки, а для учеников их литературных клубов будут доступны 15 доступов на 2 месяца. Поощрения распределяются начиная с верхних строчек рейтинга среди клубов, которые в этом месяце еще не получили другой вид поощрения проекта. Если клуб уже получал поощрение от Литрес ранее, возможность переходит следующему клубу ниже по рейтингу.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание». Куратором литературного клуба может стать любой педагог: учитель русского языка и литературы, педагог-библиотекарь, советник по воспитанию, учитель начальных классов, педагог-организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, преподаватель колледжа или вожатый ВДЦ. Для проведения занятий предоставляются сценарии, интерактивные презентации и раздаточные материалы, адаптированные для трёх возрастных групп: 1–4, 5–9 и 10–11 классы.

 

Фото: Российское общество «Знание», Константин Бирюков

Теги: Самара

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