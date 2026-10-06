Дни культуры Самарской области прошли в Минске 

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при поддержке Российского футбольного союза.
Первый футбольный класс открыли в школе № 103 Самары
В парке в этом году проходил 2-й этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В парке в села Кинель-Черкассы высадили 64 деревца дуба, липы и рябины
В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России.
Команда Самарской области - призер всероссийских летних сельских спортивных игр
Во Владикавказе завершились всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева.
Двукратным призером всероссийских соревнований среди шпажистов стал спортсмен сборной региона Николай Перевёртов
Во вторник, 6 октября, губернатор Вячеслав Федорищев в формате видео-конференц-связи принял участие в заседании подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нацпроекта по биоэкономике в рамках форума «БИОПРОМ»
По информации Приволжского УГМС вечером 6.октября, ночью и утром 7 октября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Вечером 6.октября, ночью и утром 7 октября в Самарской области ожидается туман
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» выявлен факт незаконного хранения взрывчатого вещества.
В Сызрани транспортные полицейские изъяли у местного жителя взрывчатое вещество
Чемпионат МВД РФ по многоборью кинологов прошел в Казани. Шесть дней подряд в напряжённой, бескомпромиссной борьбе состязались 84 команды из более чем 250 опытных специалистов‑кинологов со всех уголков России.
Самарские полицейские продемонстрировали высокий уровень подготовки на Чемпионате МВД России по многоборью кинологов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.93
1.45
EUR 95.33
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дни культуры Самарской области прошли в Минске 

303
Состоялся масштабный визит делегации Самарской области в Республику Беларусь, ознаменовавший проведение Дней Самарской культуры.

Состоялся масштабный визит делегации Самарской области в Республику Беларусь, ознаменовавший проведение Дней Самарской культуры. Рабочая поездка, направленная на укрепление братских связей между регионами, включала в себя официальные переговоры, знакомство с ведущими учреждениями культуры Республики и насыщенную творческую программу.
В рамках визита самарская делегация посетила знаковые объекты культуры Минска: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Мирский замок и Несвижский дворец, два выдающихся архитектурных шедевра Беларуси, и Национальную библиотеку. Участники делегации совершили обзорную прогулку по уникальному зданию библиотеки, познакомились с её архитектурными особенностями и технологическими возможностями, а в музее книги увидели редчайшие книжные раритеты.
Центральным событием деловой программы стала встреча министров. Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков и министр культуры Самарской области Ирина Калягина провели в Минске предметные переговоры. Стороны обсудили дальнейшее развитие культурного сотрудничества, отметив его многолетний и содержательный характер. Участники встречи подчеркнули, что культурный диалог Беларуси и Самарской области продолжает развиваться, создавая новые возможности для творческого обмена, укрепления профессиональных связей и взаимного обогащения культурной жизни. 
«Такие творческие визиты – не просто обмен программами. Это живой мост дружбы между нашими братскими народами, который мы строим и укрепляем вместе с вами, подчеркивая нашу неразрывную духовную и культурную общность», – отметила Ирина Калягина. 
В рамках переговоров также состоялся круглый стол на базе Белорусской государственной академии музыки. На встрече были обсуждены совместные творческие планы. Одно из направлений сотрудничества проекты Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь и Самарского театра оперы и балета им. Д.Шостаковича. Между театрами действует меморандум о двустороннем сотрудничестве. В течение трех последних лет наш театр дважды выступал на Минском международном Рождественском оперном форуме, а коллектив Большого театра Беларуси и его ведущие солисты приняли участие в таких масштабных фестивалях как «Славянский дом», «Наследие. Опера», «Шостакович. Над временем».
«Самарский театр оперы и балета активно позиционирует себя на международном уровне. Наши партнерские отношения с Республикой Беларусь давно переросли в дружеские. Мы искренне верим, что этот творческий союз будет только крепнуть, и мы осуществим еще не один совместный проект», – прокомментировал художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.
Алла Шахматова, директор Самарского художественного музея отметила: «Полтора года назад был подписано соглашение между Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Самарским областным художественным музеем. Но мы работаем вместе на протяжении последних семи лет: вместе представляли произведения своих коллекций во Владивостоке на выставке Ильи Ефимовича Репина, проводимой Приморской государственной картинной галереей, также мои коллеги из Беларуси приезжали в Самару на конференцию, посвящённую этому же художнику, организованную Самарским областным художественным музеем. И сейчас мы обсуждаем идеи о создании будущих обменных проектов». 
В рамках круглого стола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между Белорусской государственной академией музыки и Самарским музыкальным училищем им. Д.Г. Шаталова. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по Академии музыки, а также прозвучал концерт, подготовленный педагогами и студентами учреждения.
В рамках Дней культуры прошли Дни документального кино Самарской области. Торжественное открытие состоялось в кинотеатре «Победа». «Мы прибыли к вам с особой миссией — рассказать через документальное кино о сегодняшнем дне нашего региона — о его современных достижениях, о людях труда, о сохранении исторической памяти и о нашей прекрасной природе. Именно через документальное кино мы можем по-настоящему узнать друг друга», – обратилась к участникам встречи министр культуры Самарской области Ирина Калягина.  
Кульминацией визита стал великолепный Гала-концерт на сцене Белорусской государственной филармонии. Самарские и белорусские исполнители подарили зрителям насыщенную музыкальную программу, в которой прозвучали произведения, дорогие слушателям обеих стран. В концертной программе приняли участие Государственный академический Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, Молодёжный хор Самарской области и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича. Музыкальный вечер ещё раз показал, насколько близки наши народы, и стал прекрасным продолжением добрых традиций союзного сотрудничества. 

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при поддержке Российского футбольного союза.
06 октября 2026, 21:13
Первый футбольный класс открыли в школе № 103 Самары
С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при... Общество
31
В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России.
06 октября 2026, 20:16
Команда Самарской области - призер всероссийских летних сельских спортивных игр
В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России. Спорт
136
Во Владикавказе завершились всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева.
06 октября 2026, 19:47
Двукратным призером всероссийских соревнований среди шпажистов стал спортсмен сборной региона Николай Перевёртов
Во Владикавказе завершились всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева. Спорт
130
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
493
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
509
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
486
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
526
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1176
Весь список