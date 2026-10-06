В СОУНБ оперный певец Алексей Курсанов расскажет о своём творческом пути

7 октября в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Алексеем Курсановым. Знаменитый российский тенор пообщается с поклонниками, ответит на их вопросы и исполнит несколько номеров из своего репертуара.

Алексей Курсанов начал свой путь к оперной сцене на родной Самарской земле. В 2025 году стал победителем проекта «Большая опера» на телеканале «Россия. Культура». В последние годы певец выступает на различных мировых сценах, поэтому большую часть времени находится в постоянных разъездах. Однако Алексей не забывает свои корни, 21 сентября тенор выступил с концертом в Самарской филармонии, а теперь встретится с земляками в Самарской областной научной библиотеке, читателем которой также до сих пор является.

Встреча с артистом пройдёт в рамках выставки «Культура и искусство Самарской губернии: эпохи и судьбы» комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах», посвящённого 175-летию губернии. Алексей Курсанов ответит на вопросы зрителей и исполнит для них произведения из своего репертуара. Аккомпанировать певцу будет ещё один друг библиотеки – Татьяна Кузуб, доцент кафедры вокального искусства СГИК, кандидат культурологии, лауреат международных конкурсов.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

7 октября 2026 года в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный

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Фото: пресс-служба СОУНБ