В регионе проверят системы оповещения

9 октября, в 10:43 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

В ходе комплексной проверки будет проведено:

- включение электросирен (в автоматизированном и ручном режимах) на одну минуту с последующей передачей речевой информации по радиотрансляционной сети, радиовещанию и телевидению;

- включение сиренно-речевых установок на пунктах оповещения комплексной системы экстренного оповещения населения КСЭОН с локальных пультов управления, расположенных в сельских поселениях, с последующей передачей записанного речевого сообщения «Внимание всем!» «Проводится техническая проверка системы оповещения».

Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию.