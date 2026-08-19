"Крылья Советов" по пенальти уступили "Зениту"

В втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".

Основное время матча завершилось вничью – 0:0.

Исход встречи решила серия пенальти, в которой сильнее оказались гости – 3:5 – 0:1 Мантуан, 1:1 Баньяц, 1:2 Андраде, 2:2 Печенин, 2:3 Энрике, 2:3 Олейников (вратарь), 2:4 Джон Джон, 3:4 Рахманович, 3:5 Аугусто.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют на "Солидарность Самара Арене" гостевой матч против тольяттинского "Акрона". Игра 5 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 23 августа, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".