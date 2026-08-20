«Лето с футбольным мячом»: 36 тысяч мальчиков и девочек региона стали участниками турнира 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работа по повышению уровня безопасности в школах Самары будет продолжена в течение всего учебного года.
В школах Самары прошли всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов.
На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года
В Самарской области в 2026 году будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Самарской области усилят безопасность дорог около школ
По информации Приволжского УГМС ночью 21 августа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью 21 августа в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
Директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов принял участие в выездном заседании оперативного штаба по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» и мероприятий по капитализации территорий д
Руководство филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняло участие в заседании оперативного штаба
В Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи.
Сотрудники УФНС региона освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»
В Новокуйбышевске прошел региональный этап соревнований по волейболу в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Самарской области.
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.13
-0.03
EUR 98.55
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре
В ГД рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Лето с футбольным мячом»: 36 тысяч мальчиков и девочек региона стали участниками турнира 

186
19 августа на площадках «Восход» и «Энергия» спорткомплекса «Самара Арена» состоялся финал областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».

19 августа на площадках «Восход» и «Энергия» спорткомплекса «Самара Арена» состоялся финал областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Масштабные соревнования проходили в регионе в течение всего лета - с июня по август. В этом году, который стал для турнира уже 18-м, участие в нем приняли 36 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом – одна из ключевых целей государственной программы «Спорт России».

Участники «Лета с футбольным мячом» - дворовые футбольные команды, школьные команды, команды оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей дневного пребывания. Турнир проходил среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 2012-2014 года рождения и 2015-2017 года рождения.

Первый этап проводился в городских округах и муниципальных районах Самарской области, на втором выявлялись победители групповых и зональных соревнований, третий этап - финал. Право сыграть в финале завоевали 24 команды из разных городов и районов Самарской области.

Победителями соревнований в младшей возрастной группе стали команды Красноярского района (девочки) и «Ультра» из Самары (мальчики). Среди старших ребят турнир выиграли самарская «Виктория» (девочки) и ДЮСШ школы №1 села Сергиевск (мальчики).

Финальный день запомнился не только напряжёнными матчами, но и насыщенной внеигровой программой. Юных спортсменов ждали мастер-классы и автограф-сессии с игроками футбольных клубов «Акрон», «Крылья Советов», женского клуба «Крылья Советов», а также товарищеская встреча с ветеранами самарского футбола.

Победителей и призеров поздравили заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов, исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Алексей Черняев, руководитель проекта «Лето с футбольным мячом», председатель самарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина, инициатор проекта, председатель Совета самарского РВИО Александр Фетисов.

«Завершая один турнир, мы тут же начинаем готовиться к следующему. Прошли совершеннолетие - в этом году соревнованиям 18 лет, - поделился Александр Фетисов. - Очень здорово, что турнир существует столько времени и шагает уже не только по Самарской области, но и по всей России».

Вячеслав Романов подчеркнул, что именно через такие турниры прививается любовь к спорту. «Все больше ребят вовлекается в этот турнир и, в целом, в занятия физкультурой. Сейчас в регионе больше 62% жителей активно занимаются физкультурой и спортом. Это хорошая динамика, мы будем и дальше ее развивать. Важно создавать для этого необходимую инфраструктуру, проводить большое количество соревнований», - отметил Вячеслав Романов.

Подарком для победителей станет поездка на профильную футбольную смену центра для одарённых детей «Вега», где с ними будут заниматься тренеры и игроки профессиональных клубов. А уже в сентябре лучшие команды представят Самарскую область на всероссийском этапе соревнований.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работа по повышению уровня безопасности в школах Самары будет продолжена в течение всего учебного года.
20 августа 2026, 17:08
В школах Самары прошли всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности
Работа по повышению уровня безопасности в школах Самары будет продолжена в течение всего учебного года. Образование
44
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
20 августа 2026, 16:55
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим... Политика
80
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов.
20 августа 2026, 16:45
На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов. Политика
88
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
1099
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
658
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
1069
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
1122
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1277
Весь список