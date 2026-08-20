«Лето с футбольным мячом»: 36 тысяч мальчиков и девочек региона стали участниками турнира 

19 августа на площадках «Восход» и «Энергия» спорткомплекса «Самара Арена» состоялся финал областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Масштабные соревнования проходили в регионе в течение всего лета - с июня по август. В этом году, который стал для турнира уже 18-м, участие в нем приняли 36 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом – одна из ключевых целей государственной программы «Спорт России».

Участники «Лета с футбольным мячом» - дворовые футбольные команды, школьные команды, команды оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей дневного пребывания. Турнир проходил среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 2012-2014 года рождения и 2015-2017 года рождения.

Первый этап проводился в городских округах и муниципальных районах Самарской области, на втором выявлялись победители групповых и зональных соревнований, третий этап - финал. Право сыграть в финале завоевали 24 команды из разных городов и районов Самарской области.

Победителями соревнований в младшей возрастной группе стали команды Красноярского района (девочки) и «Ультра» из Самары (мальчики). Среди старших ребят турнир выиграли самарская «Виктория» (девочки) и ДЮСШ школы №1 села Сергиевск (мальчики).

Финальный день запомнился не только напряжёнными матчами, но и насыщенной внеигровой программой. Юных спортсменов ждали мастер-классы и автограф-сессии с игроками футбольных клубов «Акрон», «Крылья Советов», женского клуба «Крылья Советов», а также товарищеская встреча с ветеранами самарского футбола.

Победителей и призеров поздравили заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов, исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Алексей Черняев, руководитель проекта «Лето с футбольным мячом», председатель самарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина, инициатор проекта, председатель Совета самарского РВИО Александр Фетисов.

«Завершая один турнир, мы тут же начинаем готовиться к следующему. Прошли совершеннолетие - в этом году соревнованиям 18 лет, - поделился Александр Фетисов. - Очень здорово, что турнир существует столько времени и шагает уже не только по Самарской области, но и по всей России».

Вячеслав Романов подчеркнул, что именно через такие турниры прививается любовь к спорту. «Все больше ребят вовлекается в этот турнир и, в целом, в занятия физкультурой. Сейчас в регионе больше 62% жителей активно занимаются физкультурой и спортом. Это хорошая динамика, мы будем и дальше ее развивать. Важно создавать для этого необходимую инфраструктуру, проводить большое количество соревнований», - отметил Вячеслав Романов.

Подарком для победителей станет поездка на профильную футбольную смену центра для одарённых детей «Вега», где с ними будут заниматься тренеры и игроки профессиональных клубов. А уже в сентябре лучшие команды представят Самарскую область на всероссийском этапе соревнований.

Фото: минспорта СО