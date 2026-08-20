В Самаре мужчина лишен свободы сроком на 8 лет за убийство отца

Собранные следственным отделом по Советскому району города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным по статье "Убийство".

Установлено, что в феврале 2026 года осужденный распивал спиртные напитки в кругу своей семьи. В какой-то момент между фигурантом и отцом произошла ссора. Мужчины вышли в другую комнату, где злоумышленник в ходе продолжающего конфликта со своим отцом выстрелил ему в голову из травматического пистолета е. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО