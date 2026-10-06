20 жителей Самарской области получили ответы на свои вопросы в ходе личного приёма начальника УФСИН

Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов провёл личный приём граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области.

Всего на приём обратились 20 жителей региона. Вопросы касались деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, условий содержания осуждённых, медицинского обеспечения, а также реализации предусмотренных законодательством социальных гарантий.



Ни одно обращение не осталось без внимания. По каждому вопросу Алексей Николаевич лично дал подробные разъяснения в рамках действующего законодательства, а по обращениям, требующим дополнительного рассмотрения, определён дальнейший порядок работы.



Прямой диалог с гражданами позволяет оперативно разъяснять интересующие вопросы, учитывать обращения жителей региона и повышать открытость работы ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области