В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента

Прокуратура города Чапаевска Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (неправомерное использование персональных данных, полученных путем неправомерного доступа к средствам их обработки и хранения, совершенное из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, женщина, работая в офисе продаж одного из операторов мобильной связи, с целью выполнения плана продаж оформила на гражданина абонентский номер без его согласия, незаконно использовав персональные данные. При этом мужчина в тот день был в офисе, покупал абонентский номер, которым пользуется, но об оформлении второй сим-карты он узнал спустя месяц из мобильного приложения оператора.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой, хранением и использованием охраняемой законом информации, на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.