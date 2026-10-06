«Первое действие»: «СамАрт» проводит конкурс для школ и педагогов

По итогам конкурса определятся победители в трех номинациях: «Самая театральная школа», «Самый театральный класс» и «Самый театральный педагог».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму в электронном виде и отправить её на адрес электронной почты konkurs@samart.ru. Ознакомиться с условиями участия и заполнить заявку можно здесь: clck.ru/3VybJ5. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт в июне 2027 года. Классы, школы и педагоги, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсе, будут награждены грамотами и подарками от театра.



с По итогам 95-го самартовского сезона самой театральной школой было признано МБОУ Школа №16, самым театральным педагогом – Светлана Александровна Неумолимова, учитель МБОУ «Гимназия «Перспектива», самым театральным классом – 8А МБОУ Школа №145.



Марина Сергиенко, исполнительный директор театра «СамАрт»: Одна из главных задач этого конкурса – не просто привлечь внимание общеобразовательных школ к театру, но и сделать поход в театр престижным. Чтобы ребята не просто смотрели спектакли СамАрта, но и носили гордое звание лучшего класса. Важно чувствовать, что ты отличаешься от других. Театр – все-таки элитарное искусство, люди, которые ходят в театр, – они особенные. И мы объявляем конкурс, чтобы дать им еще раз почувствовать себя особенными. А школа-участник «Первого действия» - не просто учит, но и духовно развивает своих учеников.

Фото: минкульт СО