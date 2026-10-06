Юные легкоатлеты региона стали призерами всероссийской «Шиповки юных»

В Сочи на центральном стадионе имени Славы Метревели завершился финальный этап всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В возрастной группе до 12 лет спортсмены Самарской области завоевали две серебряные медали.

Ярослав Кузнецов (СП ЦДО ОЦ «Южный город») - прыжки в высоту

Команда СП ЦДО ОЦ «Южный город» - в категории «городские школы и образовательные центры», тренер Андрей Петров

В категории до 14 лет в активе Самарской области одна бронзовая медаль.

Никита Шубин (СШОР г. Новокуйбышевск) - прыжки в длину, тренер Ольга Петрова

Фото: Самарская областная федерация легкой атлетики / минспорта СО