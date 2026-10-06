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«Отец солдата»: медали общественного признания вручили в Самаре

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В администрации Самары вручили медали общественного признания «Отец солдата». За достойное воспитание сыновей награждены Федор Фролов вместе с супругой Валентиной и Александр Чирков с супругой Ниной.

В администрации Самары вручили медали общественного признания «Отец солдата». За достойное воспитание сыновей награждены Федор Фролов вместе с супругой Валентиной и Александр Чирков с супругой Ниной. Их сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевых заданий в ходе СВО.

«Мужество рождается в семье. Именно там закладываются те качества, которые в решающую минуту помогают не дрогнуть, прикрыть товарища, спасти жизни. Сегодня мы благодарим отцов — тех, кто воспитал настоящих защитников Отечества. В этих бойцах — отражение родительского труда, любви и строгого воспитания. Медаль «Отец солдата» — не просто знак признания, это символ того, что подвиг начинается задолго до линии фронта: в семье, в повседневных уроках мужества», – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Сын Федора Фролова, старший лейтенант Иван Фролов, после окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища выбрал одно из тяжелых направлений — Северный Кавказ. С первых дней специальной военной операции он находился в зоне боевых действий. Весной 2022 года при попытке прорыва из окружения и эвакуации разведывательного отряда он, отвлекая огонь противника от подбитой бронемашины с ранеными на себя, погиб от многочисленных осколочных и пулевых ранений. Посмертно награжден орденом Мужества.

Сын Александра Чиркова, Максим, до СВО работал в сфере промышленного альпинизма. Отчасти это связано со сферой работы отца — инструктора по горным лыжам и альпинизму, спасателя МЧС. Награжден медалью «За спасение погибавших», медалью «За боевые отличия», орденом Мужества посмертно.

Медаль «Отец солдата» учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России». В Самаре на сегодняшний день ею награждены более 10 человек. На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына — символ преемственности поколений и верности своему долгу. На оборотной стороне выгравированы слова признательности родителям, достойно воспитавшим защитников Отечества.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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