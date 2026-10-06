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В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками

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В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Прокуратура Сызранского района Самарской области изучила материалы уголовного дела по факту хищения мошенническим способом денежных средств у местной жительницы.

Из материалов уголовного дела следует, что неизвестное лицо путем обмана похитило у 81-летней женщины 75 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия установлена личность владельца счета, на который были переведены денежные средства.

В целях защиты нарушенных прав пенсионерки прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера неосновательного обогащения.

Судом исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле надзорного ведомства.

Теги: Мошенники

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