В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль. В полицию обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что при поиске нового автомобиля, женщина увидела объявление о продаже. После переписки в мессенджере, неизвестный прислал на электронную почту договор и попросил оплатить полную стоимость автомобиля.

Женщина, поверив обещаниям незнакомца, желая получить большую скидку, перевела более 1,5 миллиона рублей. После чего, так называемый продавец перестал выходить на связь, оплаченную покупку она так и не получила.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Проверяйте площадку и продавца. Не переводите деньги на карты физлиц. Изучите договор до подписания.