В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов провёл личный приём граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области.
20 жителей Самарской области получили ответы на свои вопросы в ходе личного приёма начальника УФСИН
С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция «Наука. Смелость. Изобретения».
В регионе стартовал шестой сезон конференции «Наука. Смелость. Изобретения»
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.93
1.45
EUR 95.33
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль

231
В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль.

В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль. В полицию обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что при поиске нового автомобиля, женщина увидела объявление о продаже. После переписки в мессенджере, неизвестный прислал на электронную почту договор и попросил оплатить полную стоимость автомобиля.

Женщина, поверив обещаниям незнакомца, желая получить большую скидку, перевела более 1,5 миллиона рублей. После чего, так называемый продавец перестал выходить на связь, оплаченную покупку она так и не получила.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Уважаемые граждане! Проверяйте площадку и продавца. Не переводите деньги на карты физлиц. Изучите договор до подписания.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
40% родителей сталкивались с интернет-мошенничеством в отношении своих детей
06 октября 2026, 13:09
40% родителей сталкивались с интернет-мошенничеством в отношении своих детей
Не спасают и технические ограничения: почти половина родителей (47%) используют родительский контроль, однако 11% признают, что дети научились его обходить. Криминал
120
23-летний житель Волжского района пострадал от мошенника
06 октября 2026, 09:46
23-летний житель Волжского района пострадал от мошенника
В ходе опроса полицейские установили, что мужчина увидел на одном из интернет-сервисов объявление о продаже автомагнитолы. Криминал
219
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
166
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
480
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
447
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
482
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1145
Весь список