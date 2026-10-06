23-летний житель Волжского района пострадал от мошенника

В сентябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району за помощью обратился 23-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенничества.

В ходе опроса полицейские установили, что мужчина увидел на одном из интернет-сервисов объявление о продаже автомагнитолы. Пострадавший написал продавцу о своём желании приобрести данный товар. После этого общение перешло в мессенджер. Неизвестный предложил оплатить стоимость товара, доставку, а затем и его хранение на маркетплейсе. В переписке продавец указал счёт для перевода денежных средств. Оплатив товар, покупатель так и не получил посылки. Кроме того, неизвестный под различными предлогами одалживал у пострадавшего денежные средства. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, пострадавший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого - 24-летнего жителя Тольятти, ранее судимого за аналогичное преступление. Оперативники ОМВД России по Волжскому району задержали злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признался в содеянном, пояснив, что полученные от пострадавшего денежные средства он потратил на собственные нужды, а автомагнитолы у него не было изначально. Также злоумышленник рассказал, как убедил жителя Волжского района, что сделает ставки в букмекерской конторе и вернёт деньги с процентами. Пострадавший осуществил несколько денежных переводов на указанный тольяттинцем счёт. Общая сумма ущерба, причинённая жителю Волжского района составила порядка 450 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ходатайству органа следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.