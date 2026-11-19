По данным ГУ МВД России по Самарской области, местному жителю позвонил незнакомец, который представился сотрудником одной из силовых структур, и сообщил о возможности возбуждения в отношении него уголовного дела по факту финансирования экстремистских организаций. Чтобы проверить легальность денежных средств, ему было предложено их задекларировать. Следуя инструкциям злоумышленника, самарчанин собрал все сбережения и перевел 1 549 511 рублей на различные счета. Позже потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские напоминают:

- Не верьте звонкам «из госорганов» с требованием перевести деньги. Сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, ЦБ и других ведомств никогда не просят переводить средства на «безопасные счета» или куда‑либо ещё, чтобы «пресечь финансирование экстремистов».

- Никогда не сообщайте коды из СМС, пароли, CVC‑код карты и другие конфиденциальные данные. Даже если собеседник называет ваши личные данные и выглядит убедительно - это не доказательство легитимности.

- Не переходите по ссылкам из сообщений и не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев. Часто мошенники так получают доступ к онлайн‑банку.