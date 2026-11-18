Злоумышленники маскируются под популярных блогеров и создают в мессенджерах каналы, где под видом розыгрышей денежных призов обманывают россиян. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе МВД Башкортостана, пишут "Известия".

«Уфимка стала жертвой мошенничества при участии в розыгрыше в мессенджере», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что мошенники используют фальшивые каналы блогеров в мессенджерах, чтобы привлекать пользователей обещаниями денежных выигрышей. Для участия в таких розыгрышах жертвам предлагают предварительно внести крупный залог, который якобы гарантированно вернут вместе с дополнительными процентами.

После согласия потенциальной жертве пишет неизвестный пользователь, представляющийся организатором розыгрыша, и дает инструкции по переводу денег на сторонние счета и электронные кошельки. Иногда злоумышленники убеждают участников брать кредиты, чтобы увеличить сумму взноса.

По данным пресс-службы, получив деньги, аферисты обещают перечислить выигрыш, однако никаких выплат не производят. Вскоре они прекращают общение с жертвой и блокируют ее, оставляя без переведенных средств.