Около 15 тысяч россиян некорректно установили статус самозапрета на кредиты и могут стать жертвами кредитного мошенничества, выяснили в Объединённом Кредитном Бюро по итогам полномасштабной проверки кредитных историй граждан, воспользовавшихся сервисом за всё время его работы.

Многие россияне, впервые обратившись к сервису, тестируют, как он работает: ставят, снимают и снова ставят самозапрет. Однако эти понятные и разумные действия целесообразно завершать обязательной проверкой: установлен ли в итоге статус самозапрета? Сделать это можно, запросив кредитный отчёт в БКИ или заказав выписку о статусе запретов на Госуслугах. В противном случае может получиться так, что человек будет уверен, что самозапрет на кредиты включён, а на самом деле – нет.

Всё дело во временных особенностях подачи и обработки заявлений об установлении и снятии запрета. Если заявление подано до 22:00 (МСК), сведения о самозапрете будут включены в состав кредитной истории в этот же день, а запрет начнёт действовать уже на следующий. Отмена самозапрета начинает действовать на второй день после того, как в кредитную историю включены сведения о снятии блокировки, то есть самозапрет снимается дольше, чем устанавливается. Такой двухдневный период охлаждения помогает:

· исключить одномоментное снятие запрета и оформление кредита;

· предотвратить быстрое снятие блокировки под воздействием мошенников;

· принять осознанное решение: правильно оценить необходимость в денежных средствах и кредитную нагрузку.

Таким образом, если в один день сначала подать заявление о снятии запрета до 22:00 (МСК), а затем заявление о его установке также до 22:00 (МСК), то запрет не установится, даже несмотря на то, что заявление о его установке было последним в хронологическом порядке.

Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро: "В сентябре 2026 года в кол-центр Объединённого Кредитного Бюро обратился гражданин. Ещё в апреле 2025 года он воспользовался услугой постановки самозапрета на кредиты, протестировав для начала не только как установить, но и как снять запрет, а затем поставил его снова. Будучи уверенным, что защитил себя от финансового мошенничества, он всё же регулярно проверял свою кредитную историю, тем более что два раза в год это можно сделать совершенно бесплатно.

В ходе одной из таких проверок выяснилось, что кредитный отчёт содержит данные о займе, который гражданин не оформлял. Он обратился в Бюро за пояснениями и помощью. Увы, незнание нюансов сроков вступления в силу снятия и установки самозапрета привело к тому, что самозапрет на кредиты не был установлен, чем и воспользовались мошенники. Мы, безусловно, помогли разобраться в случившемся, и всё закончилось благополучно.

Этот случай был расценён в Бюро как довольно серьёзный прецедент. Было принято решение выяснить, сколько ещё людей могут столкнуться с подобной ситуацией, и довести до их сведения, во-первых, сам факт потенциальной опасности, а во-вторых, объяснить, почему так происходит и как правильно действовать".

Бюро провело проверку граждан, которые за всё время работы сервиса реализовали описанный сценарий: в течение дня сначала сняли самозапрет и затем вновь поставили, и у которых статус самозапрета в итоге оказался недействителен. Оказалось, что таких более 15 тысяч человек. Вероятность того, что все они глубоко погружены в вышеописанные и вовсе не очевидные нюансы сроков вступления в силу направляемых ими заявлений, невысока. Поэтому почти наверняка они уверены, что всё сделали правильно и защита от мошенников у них включена. В связи с этим ОКБ настоятельно рекомендует проверить статус самозапрета и установить его заново, если вопреки вашим ожиданиям он окажется неактивным.

Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро: "Предположим, человек по ошибке или под влиянием мошенников снял самозапрет на кредиты и займы. В данном случае самое главное – не паниковать, не торопиться и делать всё правильно. Для начала нужно понять, когда снятие запрета вступит в силу, запросив кредитный отчёт в БКИ или выписку на Госуслугах. Если ранее был установлен самозапрет, а сегодня было направлено заявление на его снятие, то самозапрет всё ещё действует, и поставить новый нужно завтра. Тогда и снятие запрета, и новый запрет вступят в силу в один день, а в таких случаях считается, что запрет работает и защита от кредитного мошенничества продолжит действовать. Если же снятие уже вступило в силу или вступит в силу с завтрашнего дня, то нужно ставить новый запрет как можно скорее".

Учитывать сроки вступления в силу изменений в самозапрете очень важно. Так, например, если гражданин оформил самозапрет и в этот же день отправился в банк, кредитор увидит информацию о наличии установленного в день обращения самозапрета, но также увидит, что тот начинает действовать только на следующий день. В таком случае кредитор может выдать кредит, и заёмщик будет обязан исполнять его условия. А вот если самозапрет уже вступил в силу, но кредитор не проверил данные и предоставил гражданину кредит, он не будет иметь права требовать его выплаты.

Ещё один не менее важный момент: по закону организация-кредитор должна провести проверку наличия самозапрета в кредитной истории не ранее чем за 30 дней до заключения кредитного договора. Если кредитор совершил такую проверку до того, как гражданин установил самозапрет, он сможет выдать кредит в течение 30 последующих дней. Таким образом, существует 30-дневное "окно уязвимости", если кредитор успел сделать запрос в БКИ до момента установки запрета. Защита начнёт действовать на следующий день, но риск в рамках деятельности этого конкретного кредитора полностью исчезнет только через 30 дней.

Что ещё можно сделать для защиты от кредитного мошенничества? Согласно указанию ЦБ № 6071–У, можно ограничить дистанционные операции, в том числе онлайн-кредитование, в тех банках, где у вас есть счёт. Форма заявления и порядок его подачи в каждом банке свои, поэтому перед оформлением ограничения нужно обратиться в финансовую организацию за уточнениями. Стоит понимать, что это совершенно другой механизм, который не имеет отношения к закону о самозапрете. Ограничение по онлайн-операциям будет действовать только в пределах того банка, где вы обслуживаетесь.

Действующий самозапрет на получение кредитов – это эффективный инструмент противодействия кредитному мошенничеству. Если хотя бы в одном БКИ есть сведения о действующем запрете, кредит не выдадут, за исключением ипотечных и автокредитов, а также образовательных кредитов с господдержкой. Установить и снять самозапрет можно любое количество раз. Услуга бесплатная. Такие действия никак не отразятся на кредитном рейтинге.