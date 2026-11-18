17 ноября в администрации Самары вручили награды победителям городского конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей территории. Конкурс проходил на территории областной столицы с 3 августа по 11 сентября — за это время комиссия оценила внешний облик магазинов, кафе, торговых центров и ярмарок города.



«Сегодняшние победители и призеры доказали, что ухоженный фасад и чистота у входа — это лучший маркетинг, который работает на имидж не только самого бизнеса, но и всего города. Когда человек идет по улице и видит аккуратную вывеску, чистоту вокруг, у него формируется доверие к месту, будь то ресторан, торговый центр, ярмарка или небольшой бытовой сервис. Благодарю предпринимателей за то, что они вкладывают душу в облик Самары, и призываю остальных брать с них пример — впереди у нас новогодний конкурс, и у каждого есть возможность проявить себя», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



В этом году конкурс объединил три номинации — по типам объектов потребительского рынка. В номинации «Стационарные магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания» победу одержал ресторан «Сказка» (ООО «Цезарь»). Второе место занял ресторан-бар «ВенZель» (ООО «Лидер»), третье — кафе «Вкусная компания» (ИП Стрельникова Е.А.). Среди нестационарных объектов потребительского рынка и услуг лучшей признана автомойка «Orange» (ИП Шалтыков В.И.). Призовые места заняли магазины «Борская индейка» и «Фабрика качества» (ИП Озеров И.А.).



В номинации «Торговые центры, рынки, ярмарки» победителем стал торгово-развлекательный комплекс «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк»). Чуть уступив по баллам, второе место занял торговый центр «МЕГА» (ООО УК «МЕГА»), а бронзу завоевала муниципальная сельскохозяйственная ярмарка ООО «Ярмарки Самары» в Железнодорожном районе.



«Бронза в городском конкурсе — это не просто итог нашей работы за сезон, это признание того, что муниципальная ярмарка может и должна быть современным, красивым и комфортным пространством. Для нас было принципиально важно показать: формат ярмарки — это не пережиток прошлого, а живая эстетичная часть городской среды. Будем держать планку и обязательно примем участие в новом конкурсе на новогоднее оформление, чтобы подарить горожанам по-настоящему праздничное настроение», – рассказал директор ООО «Ярмарки Самары» Андрей Орлов.



Отметим, что, помимо внешнего санитарно-технического состояния объектов, дизайна и светового оформления фасадов и оконных витрин, члены конкурсной комиссии оценивали наличие урн, озеленение и благоустройство прилегающей территории, ее санитарное состояние, а также использование в оформлении малых архитектурных форм.



Напомним, с 30 ноября в Самаре стартует конкурс на новогоднее оформление объектов потребительского рынка. Сначала пройдет районный этап, победители которого примут участие в городском.