В Красноармейском районе женщина обманула 85-летнюю соседку на 26 тысяч рублей

Прокуратура Красноармейского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Государственное обвинение предоставило суду доказательства того, что женщина, используя банкнотоподобные изделия, внешне имитирующие денежные купюры номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием своей 85-летней соседки в течение трех дней подряд обменивала их у нее на реальные денежные средства.

Общая сумма причиненного ущерба составила 26 тыс. рублей.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 5 % в доход государства.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в полном объеме.