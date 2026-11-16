На Сызранском НПЗ с 12 до 13 часов проверят систему оповещения

В Сызрани 18 ноября пройдёт плановая проверка локальной системы оповещения на территории АО «Сызранский НПЗ». С 12.00 до 13.00 на предприятии запустят электросирены, а после них передадут речевое сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения». Об этом сообщает ЕДДС городского округа Сызрань. Горожанам в этот час стоит помнить: вой сирен - учебный, поводов для паники нет. Система оповещения нужна, чтобы доносить сигнал до людей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пишет Маленькая Сызрань.