почти треть россиян потратятся на крупные покупки до конца года

Почти треть россиян старше 35 лет планируют совершить крупные покупки до конца года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Одноклассников», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

17% респондентов уже выбрали, что будут покупать, или откладывают деньги, а 13% находятся в процессе планирования. Еще 13% рассказали, что уже сделали крупные приобретения в этом году. Однако 58% россиян заявили, что не планируют крупных трат.

Большинство респондентов собирается купить подарки к праздникам и потратиться на здоровье — по 19%. Еще 17% присматриваются к сезонной одежде и обуви, по 11% — к бытовой технике и мебели.

Россияне чаще совершают крупные траты по необходимости (39%), заранее откладывают деньги (28%) и сравнивают цены (13%). Лишь 9% опрошенных сказали, что берут товары в рассрочку или кредит.

На выбор россиян влияют скидки и акции (29%), уверенность в качестве бренда (20%), отзывы в интернете (17%) и советы близких (14%). Перед покупкой 23% опрошенных рассказали, что советуются со знакомыми, 21% — с консультантами в магазине, еще 21% изучают маркетплейсы. Кроме того, каждый десятый россиянин ищет информацию о товаре в соцсетях. Они смотрят отзывы реальных людей (60%), а также короткие видео и опросы (10%).

Опрос проводился среди пользователей «ОК» старше 35 лет из всех регионов России. В исследовании приняли участие более 1,8 тыс. человек.