почти треть россиян потратятся на крупные покупки до конца года

Я нашел ошибку
Главные новости:
III Саммит талантов «Казахстан – Сириус» для детей и молодёжи Республики Казахстан и Российской Федерации собрал школьников, педагогов, студентов, молодых учёных и представителей индустрии двух стран и приурочен к III Международному конгрессу молодых учён
Школьник из Самары принял участие в III Саммите талантов «Казахстан – Сириус» в Алматы
Структура КИМ ЕГЭ по информатике осталась прежней, но по предложениям профессионального сообщества упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.
Утверждены документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году
Инспектор ГИМС Новокуйбышевского инспекторского участка Михаил Чирков провел важную беседу с рыбаками.
Инспекторы ГИМС СО напоминают о безопасности на воде при осенней рыбалке
Пять лет разработки, три года апробации и испытания на 49 опытных посевах - самарские учёные представили результаты работы по созданию цифрового двойника растений.
Самарская область переходит к практическому применению ИИ в сельском хозяйстве
С 26 ноября по 2 декабря в Самаре состоится ХХХ Международный конкурс молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского, один из старейших и наиболее авторитетных в России. В конкурсе примут участие 205 молодых музыкантов из 6 стран и 19 регионов РФ.
Юбилейный конкурс молодых музыкантов пройдет в Самаре
Температура воздуха 17 ноября в Самаре ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
17 ноября в регионе без осадков, до +4°С
Специалисты минтранса совместно с контрольно-ревизионной службой М.П г.о Самара «Трамвайно-троллейбусного управления» провели комплексную проверку на межмуниципальном маршруте №108 «г. Самара (Губернский р-к) — мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомпл
Совместный рейд на маршруте №108: итоги мониторинга
В Самаре продолжается возврат в муниципальную собственность объектов, ранее незаконно выведенных из нее, в том числе путем приватизации.
В Самаре возвращены в муниципальную собственность здание бывшего детсада и земельный участок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.15
-0.83
EUR 91.03
-1.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылась новая выставка современного импрессионизма
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти треть россиян потратятся на крупные покупки до конца года

215
почти треть россиян потратятся на крупные покупки до конца года

Почти треть россиян старше 35 лет планируют совершить крупные покупки до конца года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Одноклассников», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

17% респондентов уже выбрали, что будут покупать, или откладывают деньги, а 13% находятся в процессе планирования. Еще 13% рассказали, что уже сделали крупные приобретения в этом году. Однако 58% россиян заявили, что не планируют крупных трат.

Большинство респондентов собирается купить подарки к праздникам и потратиться на здоровье — по 19%. Еще 17% присматриваются к сезонной одежде и обуви, по 11% — к бытовой технике и мебели.

Россияне чаще совершают крупные траты по необходимости (39%), заранее откладывают деньги (28%) и сравнивают цены (13%). Лишь 9% опрошенных сказали, что берут товары в рассрочку или кредит.

На выбор россиян влияют скидки и акции (29%), уверенность в качестве бренда (20%), отзывы в интернете (17%) и советы близких (14%). Перед покупкой 23% опрошенных рассказали, что советуются со знакомыми, 21% — с консультантами в магазине, еще 21% изучают маркетплейсы. Кроме того, каждый десятый россиянин ищет информацию о товаре в соцсетях. Они смотрят отзывы реальных людей (60%), а также короткие видео и опросы (10%).

Опрос проводился среди пользователей «ОК» старше 35 лет из всех регионов России. В исследовании приняли участие более 1,8 тыс. человек.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
16 ноября 2026  13:50
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
231
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
16 ноября 2026  12:08
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
237
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
16 ноября 2026  11:28
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
259
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
16 ноября 2026  11:21
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
212
Иван Носков прокомментировал дату своей отставки с поста мэра Самары
16 ноября 2026  11:07
Иван Носков прокомментировал дату своей отставки с поста мэра Самары
272
Весь список