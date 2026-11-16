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Кожанки, кроссовки и ретро-декор: что жители Самары покупают под влиянием тренда на нулевые

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Кожанки, кроссовки и ретро-декор: что жители Самары покупают под влиянием тренда на нулевые

Аналитики Авито опросили жителей Самары и узнали, что респонденты думают о возвращении в моду вещей из нулевых. Выяснилось, что большинство видит эту тенденцию и относится к ней положительно. При этом каждый третий уже успел купить себе что-то в этой эстетике, и еще треть опрошенных планируют такую покупку. 

Кто и почему следует за трендом

Трети жителей Самары (34%) прекрасно знаком тренд на эстетику 2000-х. Так в основном отвечала молодежь 18-24 лет (55%). Еще 21% заметили рост интереса к вещам из этой эпохи, но как тренд это не воспринимают.

Большинство опрошенных (55%) положительно относятся к этой тенденции. В основном это также зумеры (68%). Еще 29% воспринимают такую моду нейтрально, и только 16% не понимают интереса к этой эстетике. Так чаще отвечали опрошенные старше 65 лет (23%).

У молодых людей этот тренд в основном вызывает интерес и желание попробовать вещи той эпохи (38%), а также удивление, что какие-то вещи из прошлого снова становятся актуальными (29%). У старших поколений — теплые воспоминания о прошлом (44%) и ностальгию по детству и юности (40%).

Какие ретро-вещи привлекают опрошенных

Треть жителей Самары (37%) подверглись тренду и купили несколько вещей в стиле 2000-х — это также в основном молодежь 18-24 лет (42%). А 38% пока что не приобрели ничего в этой эстетике, но планируют такую покупку. Полностью игнорируют этот тренд меньшинство опрошенных (24%).

Среди вещей в этой эстетике опрошенных больше всего привлекают кожаные куртки и косухи (41%), кроссовки и другая обувь (27%), предметы интерьера и декора (27%), а также CD- или MP3-плееры (21%). У молодежи свое видение 2000-х — из этой эпохи ей больше, чем представителям старших поколений, нравятся сумки (35% против 19%), пленочные фотоаппараты (27% против 18%), аксессуары (25% против 20%) и джинсы на низкой посадке (24% против 18%). 

Сколько тратят и где покупают

Потратить на такую вещь респонденты в среднем готовы 7 000 рублей. При этом 11% хотели бы потратить не более 2 000 рублей, 35% — от 2 000 до 5 000 рублей. Еще 21% готовы отдать за такую покупку от 5 000 до 10 000 рублей, 15% — от 10 00 до 20 000 рублей, а 3% — еще больше.

Покупают вещи в эстетике 2000-х в основном в магазинах масс-маркета (51%) или на ресейл-платформах (36%). Еще у 34% есть возможность отыскать что-то актуальное в шкафах у родственников, а 29% ищут подобные товары в винтажных магазинах и секонд-хендах. 

Фото pxhere.com

Теги: Опрос

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