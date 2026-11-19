Заместитель председателя правительства Самарской области Юлия Ершова, курирующая работу с инвесторами, продолжает знакомство с производственными площадками и предприятиям региона. Вместе с генеральным директором АО «ПромПарки» Сергеем Евсеевым она посетила предприятия, работающие в индустриальном парке «Преображенка» в Волжском районе.

В ходе визита Юлия Ершова познакомилась с текущими делами компаний, планами их дальнейшего развития, пообщалась с руководителями предприятий. Речь шла о расширении действующих мощностей, создании новых рабочих мест и потребностях компаний в поддержке со стороны региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность формирования комфортной среды для бизнеса, готового вкладывать средства в собственное развитие, а значит - и в развитие региона. В фокусе внимания этого года - привлечение капитала в высокотехнологичные и импортозамещающие производства, а также развитие новых инвестиционных территорий.

Одним из предприятий, которое посетила Юлия Ершова, стал «Самарский завод слоистых пластиков» - резидент промпарка с 2023 года. Компания уже запустила производство фенольной бумаги и слоистых пластиков высокого давления, а сейчас рассматривает планы по строительству складских помещений и созданию производства конструктивных изделий для вагоностроения, судостроения и строительной отрасли, а также производство фенолформальдегидных смол.

Еще одним пунктом рабочего визита стала площадка компании «ВЭП-Робототехника». Здесь инвестор развивает Центр развития промышленной робототехники, работа которого направлена на создание и апробацию современных технологических решений, устранение барьеров для внедрения робототехники на предприятиях, а также на формирование экосистемы подготовки специалистов. Открытие Центра роботизации отвечает реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным: войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году. Эта работа ведется по нацпроекту «Средства производства и автоматизации».

На площадке предприятия планируется наладить серийное производство промышленных роботов. Проект предполагает создание 25 рабочих мест и выпуск не менее 1000 роботов до 2030 года. Создание завода обеспечит лидерство Самарской области и всего Приволжского федерального округа в этом сегменте и даст импульс для развития смежных отраслей.

Третьей площадкой стало предприятие «НАМИ Инновационные компоненты» - дочерняя структура ФГУП «НАМИ», где разрабатывают и производят такие передовые системы и компоненты безопасности автомобиля, как антиблокировочные системы (ABS), системы динамической стабилизации (ESC), системы рулевого управления, электронные стояночные тормоза, различные датчики и многое другое. Инженеры компании разработали уникальное программное обеспечение, которое управляет работой антиблокировочной системы и системой курсовой устойчивости автомобиля. Данная разработка позволит обеспечить технологический суверенитет в области интеллектуальных тормозных систем. Для выпуска продукции смонтированы две современные сборочные линии с передовым оборудованием.

«Индустриальный парк «Преображенка» показывает, как выстроенная инфраструктура и сопровождение инвесторов превращают площадку в точку роста для самых разных производств - от импортозамещающих материалов до робототехники. Для Правительства региона важно, чтобы каждый проект получал поддержку на всех этапах: от выделения участка и подключения к сетям до выхода на новые рынки. Мы продолжим эту работу вместе с институтами развития и профильными министерствами», - подчеркнула Юлия Ершова.

Сегодня на территории промпарков Самарской области работают 80 компаний. Они инвестировали в свои проекты 50,3 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысило 16 000. За период функционирования парков консолидированный бюджет Самарской области пополнился на 9 млрд рублей. В сеть промпарков входят индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».

«Управляющая компания обеспечивает резидентов готовыми земельными участками, необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Совместно с правительством области мы намерены и дальше помогать нашим инвесторам запускать свои проекты в максимально короткие сроки», - подчеркнул Сергей Евсеев.

Сопровождение инвесторов в Самарской области осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Инициаторы проектов могут получить комплексную помощь в формате «одного окна»: от выбора оптимальной площадки до подбора актуальных мер поддержки и быстрого старта проекта. Консультации доступны по телефону 8 (800) 505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.