С июня по сентябрь 2026 года добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получили 476 заявок на поиск людей в Самарской области. Живыми удалось найти 347 человек.

Тёплый сезон — время активного отдыха на природе, сбора ягод и грибов. За эти месяцы в лесах региона искали 44 человека. Поиски в лесной местности осложняются большой площадью обследования и быстрым наступлением темноты.

Коптеры позволяют обследовать большие территории и труднодоступные участки с воздуха, быстрее получать информацию о местности и определять зоны, которым требуется особое внимание.

Евгений Герасимов, руководитель направления «Беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:

«Поиски в лесах — непростая задача, которая с наступлением темноты становится ещё сложнее. Быстрее обследовать территорию помогают коптеры: они облетают местность, обнаруживают людей с помощью тепловизора, в том числе, в темноте, а также позволяют связаться с пропавшим с помощью голосовых сообщений. Билайн — наш ключевой партнёр уже 14 лет. Его технологическая поддержка помогает нам проводить поиски эффективнее. В этом году оператор передал отряду 29 дополнительных коптеров, один из которых помогает в поисках в Самарской области. Они появились благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках краудфандинговой инициативы „Набираем высоту“».

Поддержать оснащение отряда техникой может каждый, независимо от того, услугами какого оператора он пользуется. Сделать это можно на сайте проекта «Набираем высоту». Собранные средства направляются на приобретение профессиональной техники для поисков с воздуха, которая помогает добровольцам по всей России.

Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения Билайна:

«Для Билайна сотрудничество с “ЛизаАлерт” – это возможность внести свой вклад в реализацию социальных инициатив и быть частью большой и важной работы. Вот уже 14 лет мы поддерживаем отряд, предоставляя волонтерам современные технологии и сервисы. Они позволяют повысить эффективность поисковых операций и увеличивают шансы на их успешное завершение».

Ещё один инструмент, который помогает в поисках, — сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт». С его помощью добровольцы могут получить координаты пропавшего после обращения родственников, если человек заранее подключил эту услугу. Бесплатно подключить сервис можно в приложении Билайн (12+). На сегодняшний день это сделали более 50 тысяч клиентов оператора.

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Фото: пресс-служба Билайна