В Самарской области определили перевозчика, который будет обслуживать межмуниципальный автобусный маршрут № 480 между Смышляевкой и пригородным автовокзалом Самары. Контракт заключили по итогам торгов 18 ноября 2026 года. Победитель предложил выполнить работу за 128,9 млн рублей вместо первоначальных 130,2 млн рублей.

Обслуживать направление предстоит с 1 января по 31 июля 2027 года. Для этого перевозчик должен выпустить на линию 23 автобуса среднего класса экологического стандарта Евро-2 и выше.

Согласно условиям контракта, транспорт должен вмещать не менее 65 пассажиров, включая минимум 19 посадочных мест. Автобусы должны быть не старше 2024 года выпуска. Первый рейс предусмотрен в 04:45, последний — в 22:33.

Маршрут работает по регулируемому тарифу. Стоимость одной поездки для пассажиров составляет 44 рубля.

Проблемы с перевозками на этом направлении обсуждаются с мая 2025 года. Жители жаловались на переполненные автобусы, длительное ожидание транспорта и высокую стоимость проезда. Для сокращения интервалов движения власти рассматривали возможность укоротить маршрут на 10 километров — до Юнгородка, однако от этой идеи отказались.

В сентябре 2026 года маршрут № 480 решили продлить до новой поликлиники в Кошелев-парке, пишет Самарская газета.