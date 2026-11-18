В отдел полиции Красноглинского района Самары обратились местные жители 2004 и 1986 года рождения. Они сообщили о хищении у них крупной денежной суммы. По указанию злоумышленника потерпевшие перевели на чужой счёт 1,6 миллиона рублей.

Неизвестный связался с местными жителями и представился сотрудником МФЦ. Он убедил их что счета находятся под угрозой. Чтобы «сохранить» деньги, собеседник настойчиво просил перевести средства на так называемый «безопасный счёт». Злоумышленник постоянно оставался «на линии», требовал хранить всё в тайне и действовать быстро. Только после перевода денег потерпевшие осознали, что стали жертвой обмана, и обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МФЦ, банков и госорганов НИКОГДА не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не запрашивают коды из СМС. Если вам звонят с такими просьбами — это мошенники.