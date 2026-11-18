Аспирантка Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) Елизавета Постникова стала победителем регионального конкурса «Молодой ученый» с исследованием, посвященным клинико-функциональной диагностике и ортодонтическому лечению пациентов с мезиальной окклюзией. Распространённость мезиальной окклюзии у детей в России, по данным исследований, составляет от 1 до 14% случаев. В исследовании приняли участие 50 человек. Его результаты легли в основу ряда научных статей и патентов.

Мезиальная окклюзия — это нарушение прикуса, при котором нижняя челюсть выдвинута вперёд по отношению к верхней, из-за чего нижние передние зубы перекрывают верхние. Опасность не ограничивается эстетикой: из-за неправильного смыкания нагрузка распределяется неравномерно, могут возникать проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

Мезиальная окклюзия неоднородна: в одном случае проблема связана с положением зубов и зубоальвеолярных дуг (зубоальвеолярная форма) и корректируется преимущественно c помощью ортодонтических конструкций; в другом — с несоответствием размеров и положения челюстей относительно друг друга (гнатическая форма), и тогда может потребоваться хирургическое вмешательство. Именно от точности диагностики зависит составление плана лечения.

Одной из причин выбора данного направления исследования, по словам автора работы, является масштаб распространённости проблемы. Зубочелюстные аномалии занимают третье место после кариеса и заболеваний пародонта, а доля пациентов с патологией зубочелюстно-лицевой системы достигает 77,8% среди популяции, при этом до 62,8% детей нуждаются в ортодонтической помощи. «Стало очевидно, что мезиальная окклюзия — это не изолированная нозология, а часть широкой проблемы, которая напрямую связана с состоянием стоматологического и общего здоровья детей и подростков», — подчеркнула аспирантка. Кроме того, исследование показало, насколько сильно функциональные показатели могут расходиться с морфологической картиной.

Функциональная диагностика проверяет не только как смыкаются зубы, но и как двигается нижняя челюсть и работают мышцы. «По сути, функциональная диагностика превращает лечение из "усмотрения врача" в обоснованный алгоритм действий», — считает Елизавета Постникова, отмечая, что без такой проверки при сложных нарушениях есть риск упустить важные причины проблем, получить рецидив и осложнения.

Работа содержит комплексный подход: она объединяет клиническую, функциональную и рентгенологическую диагностику и предлагает авторские методы лечения. В монографии также обоснована необходимость создать базу существующих ортодонтических конструкций и описать, как применять их у пациентов с мезиальной окклюзией в разные возрастные периоды. Разрабатываемые цифровые методы — в том числе при скелетной форме — помогают точнее планировать лечение и повышают его качество.

По мнению молодого ученого, выводы работы адресованы в первую очередь врачам-ортодонтам, которые определяют план и тактику лечения. Вместе с тем исследование имеет междисциплинарное значение: данные о распространённости зубочелюстных аномалий важны для организации профилактики и ортодонтической помощи в целом. Поэтому результаты будут полезны и хирургам, работающим с пациентами, которым показана операция, и врачам общей практики, которые первыми сталкиваются с такими пациентами.

Часть рекомендаций можно внедрить уже сейчас. Быстро можно начать применять систематизированную базу ортодонтических конструкций с учётом возрастных периодов и формы мезиальной окклюзии. А вот разработка и широкое внедрение цифровых методов диагностики и лечения, а также расширение возрастных рамок применения запатентованных аппаратов, в том числе при реабилитации пациентов с частичной потерей зубов, требуют времени — это связано с апробацией, обучением специалистов и организационными вопросами. «Именно эти направления я считаю наиболее перспективными», — подчеркнула автор.

В планах молодого ученого — продолжить работу над совершенствованием цифровых методов диагностики и лечения мезиальной окклюзии, в том числе скелетной формы, расширить возрастные рамки применения запатентованных аппаратов и использовать их при реабилитации пациентов с частичной потерей зубов. Кроме того, важно продолжить анализ клинико-функциональных и рентгенологических показателей на этапах комплексного лечения, чтобы уточнять алгоритмы и протоколы. «Результаты исследования, как я надеюсь, внесут значительный вклад в изучение диагностики, профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых патологий — и это направление я считаю делом своей дальнейшей научной работы», — заключила Елизавета Постникова.