Команда Молодёжки Народного фронта Самарской области провела встречу со студентами Поволжского государственного колледжа. Мероприятие было посвящено презентации проекта Народного фронта «На Высоте!» и возможностям, которые он открывает для молодёжи.

В ходе встречи инструктор по БПЛА проекта Валерий Владимирович Сарычев и координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова подробно рассказали ребятам об особенностях проекта. Студенты узнали о критериях участия в соревнованиях, а также смогли увидеть дроны, на которых можно освоить навыки пилотирования.

Особенностью встречи стало то, что некоторые студенты колледжа уже присоединились к проекту и принимают активное участие в соревнованиях. Теперь и у остальных ребят появилась возможность попробовать свои силы в сфере беспилотных технологий, получить новые знания и стать частью команды «На Высоте!».

«Мы видим, какой интерес вызывают беспилотные технологии у студентов. Ребята не просто слушают, они задают вопросы, пробуют управлять дронами, хотят участвовать в соревнованиях. Народный фронт даёт эту возможность и поддерживает на каждом этапе. Проект "На Высоте!" - это реальный шанс для молодёжи освоить новую профессию и найти своё место в новой технологической реальности», - отметила координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Проект «На Высоте!» направлен на популяризацию беспилотных авиационных систем среди молодёжи и даёт возможность осваивать управление дронами.