С 26 ноября по 2 декабря в Самаре будет проходить XXX Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского. В этом году он посвящен сразу нескольким значимым датам — 175-летию образования Самарской губернии, 440-летию Самары, 160-летию Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.



В рамках конкурса пройдут прослушивания в очно-заочном формате, мастер-классы с участием членов жюри, концерты с участием победителей и призеров. В период подготовки к конкурсу на площадках музыкальных школ и школ искусств проводятся конференции, лекции, концерты, демонстрации документальных фильмов о жизни и творчестве Д.Б. Кабалевского, участников конкурса и истории конкурса.



Все мероприятия конкурса бесплатны, часть из них открыты для широкой аудитории, забронировать билеты можно по ссылке https://kabalevsky2026.timepad.ru/event/4255289/.



Отметим, что Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского считается одним из старейших музыкальных конкурсов России. Его история началась более 60 лет назад, в 1962 году в Куйбышеве. Тогда по инициативе Городского молодежного клуба при участии куйбышевских музыкантов и поддержке композитора, педагога и общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского прошел первый конкурс молодых пианистов.