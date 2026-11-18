Прокуратура Красноярского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершённые в крупном размере).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в 2025 году мужчина спилил с помощью бензопилы 7 стволов берёз и 1 ствол тополя, стоимость которых оценена в 140 тыс. рублей. Из незаконно добытой в лесничестве Красноярского района древесины подсудимый планировал заготовить дрова для бани.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с конфискацией бензопилы, используемой в качестве орудия преступления.

Причинённый преступлением ущерб осужденным возмещён в полном объёме.