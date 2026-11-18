Прокуратура Куйбышевского района г. Самары провела проверку по обращению местных жителей о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия.

В ходе проверки установлено, что дорога по улице Газонной в районе домов №№ 13, 15, 17, 23 размыта, а также имеет глубокие колеи, что в соответствии с действующим законодательством считается недопустимым для безопасного движения.

Прокурор района внёс руководителю МБУ г.о. Самара «Благоустройство» представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворён, нарушения устранены.