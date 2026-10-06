В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности).

Прокурор представил суду доказательства того, что в период с апреля по август 2024 года мужчина через мессенджер вступил в сговор с сотрудником одного из банков, уголовное дело в отношении которого рассмотрено судом в другом регионе. Мужчина покупал у сообщника конфиденциальные данные клиентов банка: номера банковских карт, паспортные данные, адреса регистрации, остатки на счетах и номера мобильных телефонов. Полученную информацию он за вознаграждение перепродавал третьим лицам.

Общая сумма незаконного дохода составила не менее 80 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя и обстоятельства дела суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Денежные средства, полученные преступным путем, а также мобильный телефон осужденного конфискованы в доход государства.