40% родителей сталкивались с интернет-мошенничеством в отношении своих детей

Финансовая безопасность детей в сети по-прежнему остается уязвимой: почти 40% родителей признались, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенничеством при этом 3% понесли серьезные финансовые потери. Об этом свидетельствуют результаты опроса более тысячи родителей с детьми до 18 лет, проведенного маркетплейсом Финуслуги.

Главную угрозу родители видят в соцсетях: 71% считают, что они могут стать основной причиной попадания ребенка в мошеннические схемы. Однако ограничивают использование соцсетей лишь 23% опрошенных. Остальные респонденты осознают риск, но не готовы действовать: почти половина (48%) не запрещают соцсети, опасаясь, что это осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками.

Не спасают и технические ограничения: почти половина родителей (47%) используют родительский контроль, однако 11% признают, что дети научились его обходить.

Каждый второй орошенный родитель (55%) считает, что ответственность за финансовую грамотность детей лежит на них, 18% – на школе, 6% – на государстве.

Порядка 27% родителей готовы завести детям персональную банковскую карту, начиная с 7 лет, а 44% – с 11 лет. Чтобы уберечь ребенка от попадания в мошеннические схемы, 43% опрошенных ограничивают лимиты и подключают смс-уведомления, либо разрешают пользоваться только своей картой под контролем, а 11% – не дают карту вовсе. При этом 19% позволяют детям пользоваться картой без ограничений.

Домашний разговор остается главным инструментом борьбы с кибермошенничеством – им ограничиваются 55% родителей. Еще 16% ничего не предпринимают, полагаясь на сообразительность ребенка. И лишь 29% опрошенных родителей отправляют детей на специальные курсы: 19% – школьные лекции, 10% – дополнительные занятия.

Пресс-служба маркетплейса Финуслуги