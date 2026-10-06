В регионе стартовал шестой сезон конференции «Наука. Смелость. Изобретения»

С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция «Наука. Смелость. Изобретения» - шестой сезон масштабного образовательного события для школьников и студентов, увлеченных наукой и технологиями. За шесть сезонов участниками конференции стали более 1800 человек из 41 региона России.

«Наука. Смелость. Изобретения» - это пространство для развития инженерного мышления, обмена опытом и поиска новых решений, где знания превращаются в реальные проекты, а интерес к технологиям - в первые шаги будущих изобретателей.

В 2026 году конференция проходит в два этапа: заочный собрал 224 заявки из 12 регионов, по итогам отбора в очный этап прошли 128 участников из 9 регионов. Работа ведется в 9 секциях - индивидуальных («Программные разработки», «Электрические устройства и приборы», «Техническое моделирование», «Биотехнологии») и командных («Беспилотные летательные аппараты», «Биотех», «Инженерные состязания», «ИТ-хакатон», «Инженерная графика»).

Ключевое нововведение шестого сезона - расширение программы командных состязаний: к секциям «БПЛА», «Биотех» и «Инженерные состязания» добавились «ИТ-хакатон» и «Инженерная графика». В рамках хакатона команды в режиме реального времени разрабатывают программное решение по техническому заданию, а участники секции «Инженерная графика» проходят путь от измерений физической заготовки до трёхмерной модели и чертежа в трех видах. Новые форматы отвечают на растущий запрос детей на соревнования, где нужно не презентовать готовый проект, а сообща найти решение задачи здесь и сейчас.

Помимо конкурсной программы участников ждет просветительский фестиваль «Взломай код» с мастер-классами, интерактивными площадками и лекторием. Спикеры - Сергей Денисов (АНО «Экология, культура и технологии»), Александра Алымова (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Вера Жажина (НКО АСИД, МГТУ им. Баумана) и Данил Федоренко (Бузулукский бор).

По итогам защиты проектов в каждой возрастной категории определят победителей и призеров. Все участники получат профессиональную обратную связь от экспертов отрасли, преподавателей вузов и специалистов IT-сферы, а также рекомендации по развитию проектов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования Самарской области, Поволжское управление Минобразования региона, Новокуйбышевский ресурсный центр (Центр технического творчества детей «НОВАпарк») и Самарский региональный центр для одарённых детей. Конференция проводится при поддержке Благотворительного фонда «Виктория».