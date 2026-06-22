В ТГУ начнёт работу пилотный «Дрон-гараж»

Тольяттинский государственный университет и «Университет 2035» заключили соглашение о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская «Дрон-гараж». Тольятти». Соглашение о запуске проекта подписали ректор ТГУ Михаил Криштал и руководитель «Университета 2035» Дмитрий Кайсин в рамках форума «Кадры для БАС» (беспилотных авиационных систем).

«Дрон-гараж» – это образовательная мастерская, где технология становится одновременно и объектом, и инструментом обучения, а также основой для новых образовательных модулей. На этой площадке студенты вместе с производителями и операторами беспилотных систем работают над отраслевыми задачами. Студенческим командам предстоит решать реальные кейсы от промышленных компаний, тестировать технологические решения – от робототехники до аддитивных и цифровых инструментов, участвовать в инженерных соревнованиях и хакатонах. При этом «Дрон-гараж» ТГУ будет работать не только с воздушными дронами, но и с наземным беспилотным транспортом.

Студентам мастерская предоставит возможность освоить актуальные практические знания и опыт, работая с технологиями, которые только начинают внедряться в отрасли, и формируя собственный цифровой профиль компетенций. Промышленные предприятия региона получат площадку для отработки прикладных задач и привлечения мотивированных молодых специалистов.

Проект задуман как полноценная практикоориентированная экосистема. Для Самарской области он становится прямым вкладом в реализацию задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по созданию в регионе центра развития БАС: «Дрон-гараж» усиливает кадровую и технологическую базу, заложенную в институте беспилотной авиации и беспилотных мобильных систем, открытом в ТГУ в 2025 году в соответствии с поручением главы государства.

«Университет 2035» как федеральный оператор подготовки кадров в сфере беспилотной авиации и робототехники берёт на себя роль методологического лидера. Команда предоставит экспертную поддержку, доступ к собственной цифровой платформе, образовательным сервисам и методике проведения соревнований.

О том, как новый проект вписывается в стратегию вуза, рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал:

– Концепция обучения, основанного на командной проектной деятельности, реализуется в Тольяттинском госуниверситете для всех студентов-очников, начиная с 2017 года, а с 2021 года – для всех студентов бакалавриата, обучающихся заочно исключительно онлайн. При этом мы организовываем смешанные команды студентов разных направлений подготовки, разных форм обучения, а также разных вузов. Основой для организации проектного командного обучения является цифровая платформа «Проектива», разработанная в Тольяттинском госуниверситете и признанная одной из лучших практик программы «Приоритет 2030». Решение интегрировано в учебные процессы нескольких уровней образования (школьники, СПО, бакалавриат, магистратура). Помимо студентов ТГУ, в работе на платформе за последние 3 года участвовали обучающихся из вузов, школ и колледжей Тольятти, Самары, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Петербурга и Саратова. Подключение Тольяттинского госуниверситета к проекту Университета 2035 «Дрон-гараж» полностью укладывается в нашу стратегию подготовки специалистов, и при этом даёт мощную экспертную базу, возможность привлечения экспертов-наставников к работе студентов с наиболее актуальными кейсами, касающимися беспилотной авиации и беспилотных мобильных систем. Это возможность для студентов быть на фронтире исследований и разработок в беспилотной отрасли, участвовать в реализации наиболее актуальных проектов.

Самарская область – один из пилотных регионов внедрения образовательной модели «Дрон-гараж» в России. В 2026 году технологические мастерские запущены или находятся в стадии открытия в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Рязани, Чебоксарах, Томске и Самаре. Запуск «Дрон-гаража» в Тольятти станет ещё одним шагом к укреплению позиций Самарской области как одного из центров развития беспилотной авиации в стране и обеспечению технологического суверенитета России.