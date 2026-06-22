В Самаре откроется выставка финалистов международного конкурса «Картина мира»

23 июня в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие итоговой выставки второго сезона Международного конкурса молодых художников «Картина мира».

Тема конкурса в этом году — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Молодые авторы предложили собственные художественные интерпретации культурной памяти, национальной идентичности, семейных традиций и связи поколений.

Всего на конкурс поступило более 1,6 тысячи оригинальных произведений из 56 стран мира, а в итоговую экспозицию вошли работы 15 финалистов из 11 стран.

Выставка объединяет произведения, выполненные в различных техниках — от классической живописи и графики до цифрового искусства. Пространство не разделено по странам, регионам или направлениям: выставка организована как единый живой диалог культур.

В день открытия гостей ждет торжественная церемония награждения финалистов, а также встреча участников с представителями ведущих культурных институций России.

Фото: минкульт СО