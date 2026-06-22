В Шенталинском районе привели в порядок 5,4 км трассы Шентала — Азеево в границах района. Это важный межрегиональный маршрут, который связывает Самарскую область с республикой Татарстан.

Обновили проезжую часть, укрепили обочины асфальтогранулятом, нанесли разметку.

Интенсивность движения здесь — 2,5 тыс. машин в сутки.

Дорога проходит рядом с деревней Подлесная Андреевка, где находится Тарханско-Лесной редут — историческое фортификационное сооружение XVIII века. Теперь до памятника истории можно добраться с комфортом.

Фото: минтранс СО