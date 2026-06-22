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Социальный контракт помог предпринимательнице из Самарской области развить производство керамических изделий

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С начала года в Самарской области заключено уже более 2,5 тысячи социальных контрактов.

С начала года в Самарской области заключено уже более 2,5 тысячи социальных контрактов. Это мера государственной поддержки остаётся одной из самых востребованных в регионе, помогая семьям выйти на стабильный доход и открыть собственное дело. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.
Социальный контракт - это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определённые условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть своё дело или вести личное подсобное хозяйство. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в начале 2026 года объявил о значительном увеличении финансирования социальных контрактов - до 1,3 млрд рублей. 
Жительница Самарской области Светлана Решетова благодаря социальному контракту смогла реализовать свою мечту и открыть собственное дело по производству керамических изделий. Интерес к работе с глиной возник у неё случайно - увидев процесс создания керамических изделий в интернете, она решила попробовать свои силы. Освоив технику шликерного литья, женщина поняла, что нашла своё призвание.
Основным препятствием для развития бизнеса стало отсутствие необходимого оборудования - муфельной печи. Стоимость техники оказалась неподъёмной для начинающего предпринимателя, а ближайший обжиг изделий приходилось заказывать в другом городе.
Решением проблемы стал социальный контракт. Светлана обратилась в управление социальной защиты населения, где получила помощь в составлении бизнес-плана. На выделенные средства она приобрела современную муфельную печь объёмом 40 литров.
Сегодня предпринимательница успешно выпускает авторскую посуду и декоративные украшения, которые быстро находят своих покупателей.
«Сейчас я больше работаю в технике шликерного литья. Это жидкая глина с водой и определёнными химическими добавками. Она заливается в гипсовые формы, вода постепенно уходит, и остаётся готовая форма. Конечно, средства социального контракта мне очень помогли», - делится Светлана.
Юлия Моргунова, заведующая сектором Управления социальной защиты населения (Чапаевск), отметила, что социальный контракт — самая востребованная мера поддержки на сегодняшний день. Основные направления: индивидуальная предпринимательская деятельность, поиск работы, личное подсобное хозяйство и преодоление трудной жизненной ситуации.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

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