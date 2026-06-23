Тольяттинец обвиняется в убийстве сожительницы

По данным следствия, с 19 на 20 июня 2026 года фигурант, в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес своей 43-летней сожительнице несколько ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.