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В СОХМ состоится открытие выставочного проекта

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26 июня в СОХМ состоится открытие выставочного проекта, объединяющего произведения мастера русской акварели Артура Фонвизина и уникальную коллекцию советского фарфора Павла и Риммы Циопич.

26 июня в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставочного проекта, объединяющего произведения выдающегося мастера русской акварели Артура Фонвизина и уникальную коллекцию советского фарфора Павла и Риммы Циопич.  0+

Артур Владимирович Фонвизин (1883–1973) — один из крупнейших художников XX века, участник выставок «Голубая роза», «Золотое руно», «Бубновый валет», «Мир искусства», «Маковец» и других знаковых объединений своего времени. Его творчество хорошо известно по цветочным натюрмортам, театральным и цирковым сюжетам, однако центральное место в новой экспозиции займут пейзажи из серии «Деревня Пирогово».

Эти работы были созданы в конце 1950-х – начале 1960-х годов и не экспонировались с 1984 года, когда были представлены на юбилейной выставке художника в Центральном доме художника. Вдохновением для цикла стала деревня Пирогово под Москвой, где Фонвизин приобрел старый деревенский дом. Здесь родились наполненные светом и воздухом акварели, ставшие размышлением художника о природе, памяти и родине.

В экспозиции будут представлены как пейзажи знаменитого цикла: «Весна», «Поля», «Полдень», «Во время грозы», «Весенние дали», «Гроза уходит», «Земля и небо», так и известные цветочные натюрморты мастера — «Сирень», «Красные гвоздики», «Розы и арбуз», «Букет с флоксами» и другие произведения.

Второй частью проекта станет выставка фарфора «Вокруг чашки» из коллекции Павла и Риммы Циопич. Она познакомит зрителей с редкими образцами советского фарфора, созданными на Ломоносовском, Дулёвском, Дмитровском и других ведущих заводах СССР с конца 1930-х до 1990-х годов.

Каждая чашка в этой экспозиции не просто предмет быта, а свидетельство своей эпохи. Многие представленные изделия создавались для ассортиментных кабинетов предприятий, выпускались ограниченными сериями к памятным датам и сохранили авторские подписи художников.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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