Временно перекрыт участок дороги по улице Мориса Тореза в Самаре в

В Железнодорожном районе Самары временно недоступен для движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, участок автодороги по улице Мориса Тореза от улицы Революционной до улицы Волгина. Здесь специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» приступили к устранению утечки из водовода диаметром 900 мм. Ориентировочные сроки завершения аварийно-восстановительного ремонта и открытия движения в обоих направлениях будут известны после первоначальных земляных работ.



Отметим, что на участке проведения экстренных работ маршрутов общественного транспорта нет. Автобусы №№ 2, 24, 35, 53, 90 следуют по своим обычным трассам – сам перекресток улиц Мориса Тореза и Революционной не перекрыт.



По информации ООО «Самарские коммунальные системы», в настоящее время потребители от холодного водоснабжения не отключены, однако в части близлежащих домов возможно понижение давления, особенно к вечеру. В связи с этим рекомендуется сделать запасы для бытовых нужд.



Ресурсоснабжающая компания приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит выбирать для объезда соседние улицы.

Фото: пресс-служба администрации Самары