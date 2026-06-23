 С 4 июля в Самаре  откроется площадка «Выходные с ГТО»

С 4 июля в самарском парке им. Ю.А. Гагарина откроется площадка «Выходные с ГТО». Она будет работать в рамках проекта «Самара в движении» каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00.



Все желающие от 6 до 70 лет и старше могут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, метание теннисного мяча в цель, рывок гири 16 кг, скандинавская ходьба на 3 км.



Также можно будет попробовать себя в беговых нормативах: беге на 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, челночном беге 3х10, шестиминутном беге, смешанном передвижении на 1000 метров.



Индивидуальные и коллективные заявки с указанием даты рождения, УИН-номера, даты прохождения и видов испытаний принимаются за три дня до даты мероприятия на электронные адреса: olimpdod.adm@mail.ru, sport-chaika@mail.ru, sport6samara@mail.ru или wolf23_nsk@mail.ru.



Для того чтобы результаты были занесены в базу ВФСК «ГТО», необходимо иметь медицинскую справку и уникальный идентификационный номер (УИН).