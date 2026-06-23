На Московском шоссе начали укладку асфальта

На Московском шоссе стартовали работы по укладке нового покрытия. Специалисты уже уложили 2300 квадратных метров асфальтобетона марки ЩМА-16 на участке от Мичурина до Коммунистической.



Фрезерование старого покрытия началось ночью 8 июня и продолжается параллельно с укладкой. Остался участок от Луначарского до XXII Партсъезда — здесь работы ещё предстоят.



Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок 7,8 км Московского шоссе — от Мичурина до проспекта Кирова. Работы идут ночью, с 21:00 до 7:00.

Фото: Минтранс Самарской области