В регионе продолжается Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом».

Полицейские и общественники Самарской области уделяют особое внимание работе с подрастающим поколением, направленной на формирование у детей навыков безопасного поведения и основ правовой грамотности.

Так, в областной столице, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ригиль Курмаев провели для ребят из детского летнего лагеря профилактическое мероприятие.

В рамках встречи с детьми провели интерактивные занятия по изучению правил безопасного поведения на дорогах и профилактике аварийных ситуаций, используя мобильную лабораторию безопасности - специализированный микроавтобус, оснащённый оборудованием для обучения ПДД.

Госавтоинспекторы и представитель общественности напомнили ребятам, что важно быть внимательными не только на проезжей части, но и на тротуарах, и пешеходных зонах и подчеркнули, что правила безопасности важно соблюдать всегда и везде, а не только при переходе дороги.

Ригиль Курмаев призвал ребят думать об окружающих и не создавать опасных ситуаций для других людей, отметив, что ответственность за безопасность на дороге лежит не только на взрослых, но и на самих детях.

Мальчишки и девчонки с большим интересом участвовали в мероприятии и в завершение поблагодарили полицейских и общественника за полезную информацию и яркие эмоции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области