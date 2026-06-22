Руководство регионального МВД приняло участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, в Самаре состоялось торжественное мероприятие возле Вечного огня у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.



Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, первые лица региона, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, общественных и ветеранских организаций, а также жители и гости города возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти всем, кто ценой собственной жизни отстоял победу в Великой Отечественной войне, и почтили их минутой молчания.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области